TEM Otoyolu Ankara istikametine yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatılmasının ardından trafik D-100 karayolu Bolu Dağı yönüne verildi. D-100 karayolunu kullanmak zorunda kalan sürücüler, doğa ile iç içe olan, harika bir manzaraya sahip Bolu Dağı'nı yeniden kullanmaya başladı. TEM Otoyolunun kapatılması Bolu Dağı esnafının işine yaradı. Esnaf adete geçmiş günlere geri döndü.

"BU YOL ÇALIŞMASI İLAÇ GİBİ OLDU BİZE"

Trafik yoğun olduğu sürece tüm Bolu Dağı esnafının rahat bir nefes aldığını söyleyen esnaf İsa Bektaş, şunları söyledi: "Bu yoğunluk bizim işimize yarıyor çok şükür. Biz yaz dönemlerinde yoğun iş yapan iş yerleriyiz. Pandemiden dolayı da bir süredir işlerimiz durgundu. Bu yol çalışması ilaç gibi oldu bize. Aslında senede birkaç defa devletimiz bize böyle bir fırsat verirse çok iyi olacaktır. En azından maddi açıdan kışa doğru sıkıntılarımızı atlatmış olacağız. İnşallah böyle sonbahar dönemlerinde arada bir bu şekilde çalışmalar olur. Bunun bütün Bolu Dağı esnafı için hayırlı olacağını düşünüyorum. Trafik kazaları olmasında tabii ki istemiyoruz ama bu şekilde yoğun trafik olduğu sürece de bizim işlerimiz güzel oluyor. Bu konuda mutluyuz, sevinçliyiz. Bolu Dağı'nı gençler çok bilmiyor. Çünkü otoban daha akıcı olduğu için orayı kullanıyorlar. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapıp Bolu Dağı'na uğrayıp etini mangalını yapıp buradan kendi istikametine doğru gidiyor. Gidenlerde mutlaka geri geliyor. Çünkü bu güzelliği ülkenin her yerinde bulmak mümkün değil. En azından sene de bir kez uğrarlarsa benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır."



"TRAFİĞİN BOLU DAĞI'NA VERİLMESİ İNSANLARA DA BURAYI ÖĞRETMİŞ OLUYOR"

Bolu Dağı esnafından Ferda Yıldırım, esnafların işlerinin yüzde 70 oranında arttığını belirterek "Bolu Dağı esnafı yol çalışmalarını yüzde 70 bir artışla karşıladı. Biz de Bolu Dağında esnaf olarak her sene en azından bir sefer de olsa böyle bir bakım çalışmasına ve trafiğe ihtiyacımız var. Yaz sezonunda biz Bolu Dağında bir potansiyel yakaladık. Bu da yüzde 50-60'lara hitap etti. Ama tabii geçici olarak. Yaz sezonundan kış sezonuna geçerken otobanın kapanması bize bir artı kazandırdı. Bu yol güzergahında her zaman için dağda et yenir. Esnaflarımız genelde mangal ve hediyelik eşya üzerine çalışıyorlar. Tabii ki bu dağın havası suyu, oksijeni, vadi görüntüsü var. Bunlar bizim artı. Müşterilere de bunu sunmaya çalışıyoruz. 2007-2020 arasında 13 yıllık bir Bolu Dağı otoyolunun açılması söz konusu. Bu aradaki 13 yıllık ehliyet sürücülerinin Bolu Dağı'nı bilmemesi, bugün trafiğin Bolu Dağına verilmesi insanlara da burayı öğretmiş oluyor" ifadelerinde bulundu.