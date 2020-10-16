Gacı ne demek? Gacı ne anlama geliyor? TDK sözlük anlamı

GACI NE DEMEK? TDK'YE GÖRE GACI ANLAMI

Gacı kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Gacı kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- Kadın, dost, sevgili, metres

- Torik yavrusu

Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması

Cümledeki sözcüklerin yerinde kullanılmaması, söylenmek istenenin karşıtı bir anlamın ortaya çıkmasına ya da cümlenin anlaşılmamasına yol açar.

Örnek(ler)

» Yeni okula geldim ki ders zili çaldı.

cümlesinde "yeni" sözcüğü yanlış yerde kullanıldığından cümlenin anlamı da bozulmuştur. Cümlede anlatılmak istenen "okulun yeniliği" değildir. Aslında birinin "okula vardığı sırada" zilin çalması anlatılmak istenmiştir. Öyleyse cümlenin doğru şekli şöyle olmalıdır: "Okula yeni geldim ki ders zili çaldı."

» Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır.

cümlesinde "çok" sözcüğünün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlede "çok" sözcüğü "sınıf" sözcüğünden önce kullanıldığı için sanki öğrenciler değişik sınıflarda bulunmuşlar da onun için sıkılmışlar anlamı çıkmıştır. Halbuki cümlede öğrencilerin bir sınıfta "uzun süre bulunması" anlatılmak istenmiş. Cümlenin doğru şekli şöyle olmalıdır: "Sınıfta çok duran öğrencinin elbette canı sıkılır."

» Fizik dalında yapılan yarışmada ülkemizi üç üniversiteli genç temsil edecek.

cümlesinde sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlede "üç" sözcüğü yanlış yerde kullanılmış, bu nedenle yanlış bir anlam oluşmuştur. Cümlede asıl anlatılmak istenen, "üniversiteli üç genç"tir; ancak "üç" sözcüğü yanlış yerde kullanılınca cümleden "üç tane üniversite bitirmiş genç" anlamı çıkıyor. Bu nedenle "üç" sözcüğü "genç" sözcüğünden önce kullanılmalıdır: "Fizik dalında yapılan yarışmada ülkemizi üniversiteli üç genç temsil edecek."