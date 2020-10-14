VATANDAŞLAR ARACI DURDURDU

İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve Yıldırım devriye ekipleri kamyonetin yakalamak için çalışma başlattı. Kamyonetin arkasında koşturulan deveyi fark eden diğer sürücüler de aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Vatandaşlar tarafından durdurulan kamyonetin yanına gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J.'yi araçtan indirip deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.





Ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücüye deveyi neden bağladığını ve sürüklediğini sordu. Sürücü Ahmet J.'nin olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde "Deveyi kesmeye götürüyorum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi.