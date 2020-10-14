TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Yüksel, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yüksel'in cenazesi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.