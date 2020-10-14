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    • Yaşam
    • 14.10.2020 17:01
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    • 14.10.2020 17:01
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    'ta inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti

    Ayancık'ta bir inşaatın 4. katında çalışan işçi dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA
    İnşaat işçisinin feci ölümü!

    Olay, Ayancık ilçesinin Cevizli Mahallesi Eğitimciler Caddesi'ndeki bir bina inşaatında yaşandı. İnşaatın 4. katında çalışan Recep Yüksel (43), dengesini kaybederek, 4. kattan beton zemine düştü.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
    Ağır yaralanan Yüksel, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen Yüksel, yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yüksel'in cenazesi, Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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