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    • 10.10.2020 09:33
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    | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 10 Ekim 'da hava nasıl olacak?

    tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve 'in kıyı kesimleri, , , , , Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 10 Ekim il il tahminleri...

    Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Bursa'nın kuzeyi ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.




    RÜZGAR: Genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın kuzey kesimleri ile sabah saatlerinde Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BURSA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı




    İSTANBUL °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 24°C
    Az bulutlu açık,

    KÜTAHYA °C, 22°C
    Parçalı az bulutlu

    MANİSA °C, 26°C
    Parçalı az bulutlu

    MUĞLA °C, 26°C
    Az bulutlu açık,



    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 36°C
    Az bulutlu açık

    ANTALYA °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu,

    HATAY °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı çok bulutlu,

    ISPARTA °C, 24°C
    Parçalı az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin batısında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 22°C
    Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 24°C
    Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 22°C
    Parçalı çok bulutlu

    KONYA °C, 28°C
    Parçalı az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    DÜZCE °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    KASTAMONU °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    ZONGULDAK °C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 32°C
    Parçalı çok bulutlu

    RİZE °C, 27°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    SAMSUN °C, 24°C
    Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    TRABZON °C, 25°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 21°C
    Parçalı az bulutlu

    KARS °C, 19°C
    Parçalı az bulutlu

    MALATYA °C, 28°C
    Az bulutlu açık

    VAN °C, 21°C
    Parçalı az bulutlu


    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 30°C
    Az bulutlu açık,

    GAZİANTEP °C, 29°C
    Az bulutlu açık,

    SİİRT °C, 29°C
    Az bulutlu açık,

    ŞANLIURFA °C, 32°C
    Az bulutlu açık,
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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o illere sağanak uyarısı | 10 Ekim İstanbul'da hava nasıl olacak?