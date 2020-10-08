Kocaeli Sakarya Bursa hava durumu nasıl? Kocaeli Sakarya Bursa dolu yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir İstanbul ve çevresi için yoğun sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıyordu. Sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren düşmesiyle birlikte dolu beklentisi oluşmaya başladı. Peki, Kocaeli Sakarya Bursa dolu yağacak mı? Kocaeli Sakarya Bursa hava durumu nasıl?

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere: Ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara ve Ege(Aydın ve Muğla hariç) Bölgelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m²) olması bekleniyor.