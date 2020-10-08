İstanbul dolu ne zaman saat kaçta yağacak? İstanbul’da dolu saat kaçta başlayacak?

İstanbul dolu saat kaçta başlayacak? İstanbul dolu ne zaman saat kaçta yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da dolu yağışı uyarısı vermişti. Uyarıların ardından aracı olan vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Branda ve battaniyelerle araçların üstü örtüldü. Peki, İstanbul dolu ne zaman saat kaçta yağacak? İstanbul dolu saat kaçta başlayacak? İşte saat saat İstanbul hava durumu verileri…
İSTANBUL DOLU NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAĞACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.10.2020 (Perşembe) günü sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
VALİ YERLİKAYA UYARDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde "İstanbul'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor" başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.
İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.
Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."
Dolu Nedir?
Dolu, bildiğiniz gibi buz şeklinde katı bir yağış şeklidir. Yağış, sıvı özelliğini kaybederek meydana gelecektir. Çok büyük dolu tanelerinin tarlalara, araçlara, çevreye ve insanlara zarar vermesi oldukça mümkündür. Dolu boyutlar 5 mm ila 15 cm arasında olabilir. Dolu, bulutların altında oluşur ve şimşek fırtınası merkezinden yaklaşık 2 deniz miline kadar etkili olabilir.
Dolu Nasıl Oluşur?
Dolu bulutların altında oluşur. Yukarı doğru yükselen sıcak ve kuru hava, donma derecesinde hava akımına girer ve ani soğutma meydana gelir. Uzun süre bulutta doldurulmuş taneler oluşur. Aynı şekilde, bulutlardaki hava akışının etkisiyle sıvı yağmur damlaları yükselmeye başlar.
0 ila -40 derece arasında hava ile karşılaştıklarında donmaya başlar. Bu şekilde dolu oluşur. Bulutlarda ne kadar çok dolaşırlarsa ve havadaki sıcaklık farkı o kadar büyük olursa, dolu üstündeki katmanlar o kadar fazla olur.
Böylece dolular iyice büyür. Dolular zamanla ağırlaşır ve yer çekimi etkisiyle hareket kabiliyetlerini kaybederler. Bu nedenle yeryüzüne inmeye ve böylece dolu yağışları etkisini göstermeye başlar.
Fırtınalar sırasında bazen dolu yağışları olabilir. Bu gibi durumlar ciddi tehlike oluşturmaktadır. Çünkü rüzgârla birlikte doluların tanelerinin ağırlıkları da artar. Bu ağırlık ayrıca dünya için ciddi tehlikeler yaratabilir.