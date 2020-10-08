İstanbul dolu ne zaman saat kaçta yağacak? İstanbul’da dolu saat kaçta başlayacak?

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."

Dolu Nedir?

Dolu, bildiğiniz gibi buz şeklinde katı bir yağış şeklidir. Yağış, sıvı özelliğini kaybederek meydana gelecektir. Çok büyük dolu tanelerinin tarlalara, araçlara, çevreye ve insanlara zarar vermesi oldukça mümkündür. Dolu boyutlar 5 mm ila 15 cm arasında olabilir. Dolu, bulutların altında oluşur ve şimşek fırtınası merkezinden yaklaşık 2 deniz miline kadar etkili olabilir.