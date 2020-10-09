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    • Yaşam
    • 09.10.2020 09:54
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    • 09.10.2020 10:13
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    Avcılar'da kahvehanelere koronavirüs baskını: 24 kişiye ayrı ayrı 3 bin 180 lira ceza kesildi

    Avcılar'da yapılan koronavirüs denetiminde kahvehanelerde oyun oynadıkları tespit edilen 24 kişiye 3 bin 180 lira idari para cezası kesildi. Kesilen cezalar akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Her oyunda yeni deste açılsın" önerisini akıllara getirdi.

    Kahvelere korona baskını

    Avcılar Kaymakamlığı'na bağlı, aralarında polislerin de bulunduğu sivil ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini dün gece de sürdürdü ekipler 26 işyerini denetledi.

    3 BİN 180'ER TL CEZA
    Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre kapatılan ve 1 Haziran'da tekrar açılan kafe, çay bahçesi, kahvehanelerde her türlü oyun oynanması yasaklandı. Yasak kapsamında denetim yapan ekipler, 4 işyerinde iskambil veya okey oynandığını tespit ederek işletmeciler hakkında idari işlem başlattı. Buralarda oyun oynayan 24 kişiye de Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180'er TL olmak üzere toplam 76 bin 320 TL idari para cezası kesildi. Görevliler ayrıca kafe, kahvehane gibi yerlerde klima çalıştırmanın, gazete, dergi bulundurmanın yasak olduğunu, masa örtüleri için de hijyen kurallarına uyulması, çay ve benzeri ürünleri servis edenlerin mutlaka maske takması, bardakların en az 60 derecede sıcakta yıkanması gerektiğini hatırlattı.

    TELEVİZYON YERİNE GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
    Cihangir Mahallesi'ndeki içerisinde oyun oynanan ve işlem yapılan bir kafenin dışarıdan bakıldığında kepenklerinin kapalı olduğu, içeriden hiçbir ışık görülmediği dikkat çekti. İçeride bulunan televizyon ekranında ise dışarıyı iki açıdan gören güvenlik kamerası görüntülerinin bağlı olduğu böylece olası bir denetime karşı önlem alınmaya çalışıldığı görüldü.

    Müşterilerden biri gece denetim ekibini görünce "Yaptığımızın savunulacak bir tarafı yok" derken, aynı masada oturan arkadaşı, kahvehane sahibine destek olmak için çay içmeye geldiklerini, vakit geçirmek için iskambil oynadıklarını söyledi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNERİSİ AKILLARA GELDİ
    Dün akşam yapılan baskınlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koronavirüs döneminde kahvehanler için bulduğu dahiyane çözümü akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, önerisini "Kahvehaneler açık oyun oynamak yasak. Halbuki her oyunda yeni deste açın çözüm bu kadar basit. Kimsenin aklına gelmiyor mu bu?" sözleriyle anlatmıştı.
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