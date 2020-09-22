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    • 22.09.2020 15:49
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    Kemal 'nun yeni salgın önerileri nın dilinde!

    Daha önce ye ilişkin sunduğu çözüm önerisi ile alay konusu olan Başkanı Kemal bugün de normalleşme sürecine ilişkin fikirleri ile duyanları hayretler içerisinde bıraktı. Koronavirüs ile mücadelede "bulaşmayı önle, bulaşırsa tedavi et" diyen Kılıçdaroğlu bugün de kahvehanelerde her kağıt açılmasını önerdi.

    Sabah

    Daha önce Kovir-19 ile mücadeleye ilişkin olarak kimsenin aklına gelmemişçesine "Bulaşmayı önle, bulaşırsa tedavi et. Çözüm bu kadar basit " diyen ve günlerce nın diline düşen Başkanı Kemal bugün de normalleşme sürecine ilişkin yaptığı önerilerle "Yok artık" dedirtti.

    "HER OYUNDA YENİ DESTE AÇILSIN! KİMSENİN AKLINA BU GELMİYOR MU?"

    Kılıçdaroğlu "Kahvehaneler açık oyun oynamak yasak. Halbuki her açın çözüm bu kadar basit. Kimsenin aklına gelmiyor mu bu?" dedi. İzleyenlerin şaka olmadığını anladığı görüntüler duyanları hayretler içerisinde bıraktı.

    HERKES KILIÇDAROĞLU İÇİN SEFERBER OLDU

    Sosyal medyada birçok kullanıcı Kılıçdaroğlu'na destelerin elden ele gezeceğini, her oyunda deste açmanın kahvehane başına günlük 300-400 deste yapacağını bunun da ortalama 4 bin TL yapacağını anlatmaya çalıştı

    İLK ÖNERİSİ DEĞİL!

    Kılıçdaroğlu daha önce de nin çok basit olduğunu "Bulaşmasını engelle, engellemeyezsen tedavi et" formulünde gizli olduğunu açıklamıştı ve bunu "Akıl ve mantık" önerisi olarak ilan etmişti.

    Kılıçdaroğlu açıklamasında "Bir salgın var mı, var. Bütün dünyada var… Yine akılla yine mantıkla mücadele edeceğiz. İki ayaklı… Birincisi önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bulaşmanın önüne geçecek engelleri alacaksın. Akıl var mantık var… İkincisi ise hastalık bütün önlemlere rağmen bulaştıysa bunu tedavi edeceksin. Bu kadar basit" dedi.

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    Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni salgın önerileri sosyal medyanın dilinde!
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