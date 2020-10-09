Hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun istismara uğradığının tespit edilmesinden sonra anne ve sevgilisi tutuklandı

Çorum'da 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNSEL İSTİSMAR SONRASI ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi. Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'yi gözaltına aldı.