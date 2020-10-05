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    • 06.10.2020 06:08
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    Son dakika: ’de 16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

    Son dakika haberine göre, ’in Bornova ilçesinde evinde fenalaştıktan sonra ambulans ile hastaneye götürülürken kalbi duran genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    16 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
    Edinilen bilgiye göre olay, Karacaoğlan Mahallesi 6205/1 Sokak meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki , gece geç saatlerde fenalık geçirdi. Durumu gören ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Kılınç'ın, yolda seyir halindeyken kalbi durdu. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Eralp Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.




    Öte yandan, Eralp Kılınç'ın düzenli olarak spor salona gittiği ve vücut geliştirmek için spor yaptığı öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kurumu morguna kaldırıldı.
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