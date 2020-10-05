Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yumurtayı buzlu suda bekletin çünkü...
Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurta aynı zamanda çabuk bozulabilen gıdalar arasındadır. Özellikle haşlanmış yumurtalar bu durumu daha da çok güçlendiriyor. Peki, haşlanmış yumurtayı daha uzun saklamanın yöntemleri neler? Çok şaşıracaksınız...
BUZLU SU YÖNTEMİ
Haşladığınız yumurtaları dışı kabuklu olacak şekilde çıkarın ve buz dolu bir kabın içerisine koyun. Soğuduktan sonra kağıt havluyla silin; bu yöntem bakteri gelişimini önlemeye yardımcı olacaktır. Buz dolu kabın içinden aldığınız yumurtayı hava almayan kapaklı bir kabın içine yerleştirin. Yumurtanızı bu şekilde buzdolabında 2 gün bayatlamadan saklayabilirsiniz.
KABUĞU SOYULMUŞ YUMURTA NASIL SAKLANIR?
Eğer haşlanmış yumurtaların kabuğunu soymuşsanız mümkün olduğu kadar çabuk tüketmeniz gerekir. Haşlanmış ve soyulmuş bir ürün en fazla 12 saatbuzdolabında kalabilir. Bu yüzden 12 saat içinde haşlanmış yumurtalarda küflenme, kararma gibi durumlar meydana gelmediyse rahatlıkla tüketebilirsin.
YUMURTALAR BUZDOLABI OLMADAN NASIL SOĞUTULUR?
Haşlanmış yumurtaları buzdolabı olmadan da saklayabilirsiniz ancak burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Haşladığınız yumurtayı yeniden buz dolu soğuk suya koyun ve soğutmaya başlayın. Ürünü taze tutmak ve bakteri üremesini önlemek için günde iki kez bu suyu değiştirin. Ürün kabını mutfağın en soğuk yerinde saklayın. Böylece maksimum üç boyunca haşlanmış yumurtanızı saklayabilirsiniz.