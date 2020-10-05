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Hepimiz yanlış biliyormuşuz! Yumurtayı buzlu suda bekletin çünkü...

Yumurta, besinler içerisinde en kaliteli proteini bünyesinde bulunduran, A, D, E ve B grubu vitaminler başta olmak üzre birçok faydalı vitamin içeren önemli bir besin kaynağıdır. Yumurtanın saymakla bitmeyen faydaları dışında bilmediğimiz birçok özelliği daha var. Kanserden fazla kiloya birçok probleme çözüm olan yumurta aynı zamanda çabuk bozulabilen gıdalar arasındadır. Özellikle haşlanmış yumurtalar bu durumu daha da çok güçlendiriyor. Peki, haşlanmış yumurtayı daha uzun saklamanın yöntemleri neler? Çok şaşıracaksınız...

05.10.2020 23:02 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





