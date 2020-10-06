Kulaklarınıza taktığınız ağır küpeler sizi yaşlandırıyor! Hepimiz yanlış biliyormuşuz

AŞIRI KIRMIZI ET TÜKETMEK

Bu sadece kırmızı eti tamamen yemeyi reddetmekle değil, daha çok tükettiğiniz miktarla ilgili. Bir araştırma, çok fazla kırmızı et ve çok az meyve-sebze yemenin daha yaşlı görünmeye yol açtığını gösterdi. Çünkü bu tür bir beslenme kandaki serum fosfat seviyelerini artırıyor. Ayrıca kronik böbrek hastalığına da neden olabiliyor.