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    • 05.10.2020 12:12
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    ’ın ölümüyle ilgili davada son dakika gelişmesi: Dr. 'ın cezası belli oldu

    Son dakika haberine göre ’da ’ın ölümüyle ilgili görülen davada, mahkeme sanığa bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

    DHA
    Tarhan'ın cezası belli oldu

    Anestezi teknikeri , 29 Temmuz 2019 sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. 'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık Özgür Tarhan, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.



    Bugün görülen karar duruşmasında savcı esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, sanık Özgür Tarhan'ın 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme de sanığa söz konusu suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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    Haberler Yaşam Ayşe Karaman’ın ölümüyle ilgili davada son dakika gelişmesi: Dr. Özgür Tarhan'ın cezası belli oldu