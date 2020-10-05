Temizlik tartışması meydan savaşına döndü! Tekmeler, tokatlar, yumruklar havada uçuştu

Sultangazi'de komşu olan kadınların tartışmasına diğer aile büyükleri de karışınca, olay meydan kavgasına döndü. Polisin müdahalesiyle sonlandıran kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden polis ekiplerine kendisini polis olarak tanıttı. Yapılan araştırmalarda kişinin yalan beyanda bulunduğu öğrenildi.



Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde komşu kadınlar arasında 'merdiven temizleme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ertesi gün karşılaşan taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Kavgaya diğer aile büyükleri de karışınca adeta meydan savaşına döndü. Kavgada taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.