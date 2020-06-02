Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, geçen yıl, sevgilisi Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Ankara'daki evinde can verdi. Genç kızın yanında bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçlar bulundu.

Tarhan hakkında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan dava açıldı. Davanın 5'inci celsesine sanık, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Anne Feride Karaman, kızının 26'ncı doğum gününde, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Karaman, "Bugün kızımın doğum günüydü. Bu hangi vicdana sığıyor" dedi. Avukat Tevhik Tolga Beğendi de, karara itiraz ettiklerini belirtti.