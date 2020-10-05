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    • 05.10.2020 12:31
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    • 05.10.2020 12:31
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    'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

    'ta Durağan Belediyesine ait bir kamyon, ilçe girişinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 16 yaşındaki genç hayatını kaybederken, sürücüler ise yaralandı.

    AA
    Sinop'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

    'ta kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Ahmet Atabey'in kullandığı Durağan Belediyesine ait 57 JA 289 plakalı kamyon, ilçe girişinde karşı yönden gelen Ramazan Doğmuş idaresindeki 55 AHD 543 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Kazada, otomobilde bulunan 16 yaşındaki Serkan Gürel, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Gürel'in cenazesi incelemenin ardından aynı hastanede morga konuldu.

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