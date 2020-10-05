Sinop'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Sinop'ta kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Atabey'in kullandığı Durağan Belediyesine ait 57 JA 289 plakalı kamyon, ilçe girişinde karşı yönden gelen Ramazan Doğmuş idaresindeki 55 AHD 543 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 16 yaşındaki Serkan Gürel, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gürel'in cenazesi incelemenin ardından aynı hastanede morga konuldu.