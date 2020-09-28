Bahçelievler'de Suriyeli Muhammed Selmo’yu yedi Metreden aşağı atan iki kişi yakalandı, iki kişi aranıyor







2 KİŞİ GÖZALTINDAN

Kararın ardından çalışma başlatan Behçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün şüphelilerden Görkem B.'yi gözaltına aldı. Daha önceden 5 suç kaydı olan şüpheli Görkem B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalışmalara devam eden Gasp Büro Amirliği ekipleri diğer şüphelilerden Serkan K'nin Silivri'de bir adreste olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serkan K'nın 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.