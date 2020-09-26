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    • 26.09.2020 11:52
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    Bahçelievler’de gasp dehşeti: 7 metreden attılar

    ’de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra darp edildi. Gasp olayına karışan şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

    Sabah
    Yunus Emre Kavak



    'de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle bir restoran sahibini alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra darp edildi. Son olarak talihsiz adam 7 metre yüksekten dereye atıldı.




    YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
    Ağır yaralanan adam çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Gasp olayına karışan şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

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