Geçtiğimiz günlerde saat 20.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Sultan Selim Caddesi üzerinde bir börekçide çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili yapılan araştırmalarda çok ilginç detaylar ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşına mesaj atma konusu sebebiyle birbirleri ile telefon ve sosyal medya üzerinden tartışan Kaan Y. Ve arkadaşı Fuat Y. tartıştığı kişi olan Tuncay B. telefonda randevulaştı.

Tuncay B. börek salonunda olduğunu ve beklediğini söyleyince Kaan Y. ve Fuat Y. börek salonuna geldi ve çıkan arbede sonrası silahlı çatışma başladı. Börek salonunda oturan ve olayla hiç alakası olmayan 2 mağdur şahıs yaralandı. Mağdur H.M.Y. ve Mağdur E. Ç.'nin tedavi gördüğü öğrenilirken şüpheli ve Mağdur Kaan Y.'nin de tedavi ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Kaan Y.'nin beyaz bir özel araçla hastaneye geldiği bilgisinin alınması üzerine Güven timleri şube müdürlüğüne bağlı 20 ekip ve Önleyici Hizmetler şube müdürlüğüne bağlı 25 yunus unsuru ile Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dar alan çalışması yaparak ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını kapatarak yaptıkları çalışmada Fuat Y. beyaz araç içinde aracın içinde ise üzerinde kan bulunan ve olayda kullanıldığı düşünülen bir adet silahla yakalandı.

Araç içinde yapılan detaylı ikinci aramada ise aracın zula tabir edilen gizli bölmesinde 2. silah bulundu.

Gözaltına alınan Kaan Y ile Fuat Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Metris cezaevine teslim edildi. İşin peşini bırakmayan Kağıthane polisi bugün olayın diğer tarafı olan Tuncay B.'yi olayda kullandığı silahla birlikte, olay anında yanında olduğu düşünülen Sezer K.'yı da yakaladı. Her iki şahısta emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.