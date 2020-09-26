İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle Suriyeli Muhammed Selmo'yu alıkoydu. Silah zoruyla para istediler önce, sonra darp edildi. Son olarak talihsiz adam 7 metre yüksekten dereye atıldı. Muhammed Selmo yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Olayın 2 ay önce başına gediğini aktaran Selmo; "O günden beri sol kolumu hala kullanamıyorum. Araba alacağız diye gelip, sende bu kadar para ne geziyor dediler. Silah kabzası ile vurdular. Kafam kanadı, darp edip paramı aldılar. Ardından dereden aşağı attılar. Orada bilincim gitti" dedi.

"PARAMI TELEFONUMU ALDILAR"

Bahçelievler'de 2 ay önce yaşanan olayda 4 kişi darp edip gasp ettikleri adamı 7 metrelik duvardan dereye attılar. Bu görüntülerin yayılmasıyla Türkiye ayağa kalktı. Gasp dehşetini yapan şüpheliler gözaltına alındı ama bir süre sonra serbest bırakıldı. O dehşeti yaşayan Suriyeli Muhammed Selmo SABAH'a şunları söyledi: "Ben araba alıp satıyordum. Bana araç bakmak için geldiklerini söylediler. 4 kişi biranda arabaya atıp beni o yere götürdüler. Orada dakikalarca darp ettiler. Kafama silahın kabzası ile vurdular. Cebimdeki 5 bin 700 lirayı aldılar, telefonumu aldılar. Sen Suriyelisin sende bu kadar para ne geziyor deyip darp etmeye devam ettiler. Ardından derenin duvarından aşağı attılar."

ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM"

Orada ne kadar kaldım hatırlamıyorum, bilincimi kaybettim diyen Selmo; "Ben uyanıp bayıldım. Öleceğimi zannettim. Bir süre sonra polis ve itfaiye geldi. Sonra hastanede ayıldım. Kafamda 2 yerde dikiş var. Sol kolumu kullanamıyorum platin taktılar. 2 aydır çalışamıyorum. Bana bunu yapanlar cezalarını çeksin. Adalet yerini bulsun" dedi.

ŞÜPHELİLERLE İLGİLİ YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Gasp olayına karışan şüpheliler Serkan K. , Görkem B. , Kursat Ç. ve 1 kişi daha gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polis şüphelileri arıyor.