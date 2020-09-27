Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 2 şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erdal D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ömer E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. İlk etapta mahkemeden serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolan Bülent B. ve Öner Ö. isimli şüphelileri arama çalışmaları sürüyordu.

TUTUKLANDI

Tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir son dakika yaşandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkarılan şüpheli Pratisyen Hekim Öner Ö. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadeler ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.