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    • 27.09.2020 20:07
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    'ın hayatını kaybettiği ölümcül skandalında şüpheli pratisyen hekim tutuklandı!

    ’ndeki Newlife isimli güzellik merkezinde operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki ’ın ölümüyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli pratisyen hekim Öner Ö. yakalandı. Şüpheli işlemleri ardından tutuklandı.

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    Ölümcül botoks skandalında flaş gelişme

    İstanbul Beylikdüzü'ndeki Newlife isimli güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

    Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. 2 şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erdal D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ömer E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. İlk etapta mahkemeden serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolan Bülent B. ve Öner Ö. isimli şüphelileri arama çalışmaları sürüyordu.

    TUTUKLANDI
    Tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir son dakika yaşandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkarılan şüpheli Pratisyen Hekim Öner Ö. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadeler ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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