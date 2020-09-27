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    • 27.09.2020 12:04
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    'ın 'a saldırısının arka planı ne? Azerbaycanlı gazeteciden flaş açıklamalar

    Son dakika haberi... , 'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda bazı sivillerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. , saldırı ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

    , 'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu. Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşimleri hedef alınan saldırıda bazı sivillerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. , saldırı ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu..

    TEK BAŞINA ERMENİSTAN OLAYI DEĞİL

    Nuriyeva, "Bunu tek başına Ermenistan olayı olarak okursak yorumu yarım bırakmış oluruz" ifadelerini kullanarak, "Türkiye'nin devreye girmesi tek başına Türkiye faktörü ciddi bir faktördür. İster Azerbaycan kamuoyunda karşılık bulmasıyla isterse de bölgedeki denge açısından Türkiye'nin net tavrı adil tavrıyla Türkiye sadece devlet gibi devlet tavrıyla karşımızda olduğunu altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki özellikle son zamanlar fiili olarak sonuç aldığına dair verilerle tabloda değerlendirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının arka planı ne? Azerbaycanlı gazeteciden flaş açıklamalar
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