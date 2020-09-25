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    • 25.09.2020 17:29
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    Maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere saldırmıştı! O kadın adliyeyi birbirine kattı

    Son dakika haberi... Eğitim ve ’nde maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere ve polis odasına saldıran, etrafa küfürler yağdıran kadın bu kez yeni bir skandala imza attı. Gözaltı işlemleri ardından ’ne sevk edilen kadın adliye koridorlarında ve soruşturmaya bakan savcıya sinkaflı küfürler yağdırdı. Savcılıktaki işlemleri de tamamlanan şüpheli gönderildiği hakimlikçe tutuklandı. İşte haberin detayları...

    Sema Alim Dalgıç
    Sabah
    Polislere saldırmıştı! O kadın adliyeyi birbirine kattı

    Dün, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirmişti. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına dalan kadın, odadan aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaralamıştı.



    Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekmişti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere kendisinin maske takmasından dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis camını kırmadığını ileri sürmüştü.

    Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şüpheli kadının emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliye koridorlarını da birbirine kattığı öğrenildi.

    İstanbul Anadolu Adliyesi'nde olay çıkaran kadının sinkaflı sözlerle bağırdığı ve çevresindekilere saldırdığı öğrenildi. Şüphelinin soruşturmaya bakan Müracat Savcısı Başak Eryılmaz'a da sinkaflı küfürler ettiği belirlendi.

    Şüphelinin adliyedeki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği, buradaki sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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