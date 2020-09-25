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    • 25.09.2020 21:18
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    • 25.09.2020 21:23
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    'de suyuna düşen öldü

    'in Bigadiç ilçesinde a düşen yaşamını yitirdi.

    AA
    Baraj suyuna düşen yaşlı kadın öldü

    Yörücekler Mahallesi'ndeki Yörücekler ı civarındaki mesire alanına pikniğe giden (74) eşinin camiye gittiği sırada henüz bilinmeyen bir sebeple baraj sularına düştü.

    Ayşe Gider'in cansız bedeni bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından fark edildi. Çoban, durumu Yörücekler Mahalle muhtarı İsmail Dalgıç'a haber verdi.

    Dalgıç'ın ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ın cesedi, morga kaldırıldı.

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