Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönmüş aracın içinde sıkışan Ünver'i yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen Ünver hayatını kaybetti.