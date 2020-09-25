Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.09.2020 16:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.09.2020 16:39
    ABONE OL

    Bakırköy’deki trafik sında acı detay

    Bakırköy'de bir , bakımını yaptığı araçla çıktığı test sürüşünde hayatını kaybetti. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Ünver, önce refüje çıktı daha sonra reklam panosuna çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan genç feci şekilde hayatını kaybetti.

    Sabah
    Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay

    Bakırköy'de bir otomobil bakım servisinde çalışan Tamer Ünver, bakımını yaptığı araçla çıktığı test sürüşünde hayatını kaybetti. Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Ünver, önce refüje çıktı daha sonra reklam panosuna çarparak durabildi. Hurdaya dönen aracın içinde sıkışan genç feci şekilde hayatını kaybetti.

    Kaza saat 13.00 sıralarında, Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil bakım servisinde çalışan 25 yaşındaki Tamer Ünver, bakımını yaptığı 34 TA 8881 plakalı aracın bakımını yaptıktan sonra test sürüşüne çıktı. Ünver, Atatürk Havalimanı Caddesi'ne geldiği sırada kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce, orta refüje çıktı daha sonra da refüjde bulunan reklam panosunun direğine çarparak durabildi.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönmüş aracın içinde sıkışan Ünver'i yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen Ünver hayatını kaybetti.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünver'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri