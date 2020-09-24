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    • 24.09.2020 13:26
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    İstanbul Pendik'te 'maske tak’ uyarısı ardından terör estirdi! Polise saldıran kadının o anları an be an görüntülendi

    ve ’ne gelen bir kadın kendisini maske takması yönünde uyaran, ceza yazan polis memurlarına ve görevlilere saldırdı. Hastanede polis odasına dalan kadın, ortalığı dağıtırken polisleri de yaraladı. Polislere ait jop ile odanın camlarını kıran kadın gözaltına alındı. Polis ifadesinde ağır hakaretli bir savunma yapan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sabah
    Sema Alim Dalgıç

    ve 'ne gelen bir kadın maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi.

    Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına dalan kadın, odadan aldığı jop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

    Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere kendisinin maske takmasından dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis camını kırmadığını ileri sürdü.

    Olay anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Kadının saldırı anları an be an güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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