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    • Yaşam
    • 22.09.2020 15:03
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    • 22.09.2020 15:03
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    Son dakika: ta da kalan eşini eve getirmek için yasağı deldi!

    'te, korona virüs (Covid-19) kapsamında temaslı olduğu için evinde ya alınan Bülent A. (43), eşinin taki karantina süresini kendisi gibi evinde geçirmesi talebinde bulunmak için gitti. Bülent A.’ya 3 bin 500 lira ceza kesilirken polis ekipleri eşliğinde evine götürüldü.

    Pes dedirten olay! Karantinadaki eşini eve getirmek için...

    merkeze bağlı Cumayanı köyünde yaşayan özel güvenlik görevlisi Bülent A., geçen cumartesi günü rahatsızlanan eşi Sevgi A.'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Test sonucu pozitif çıkan Sevgi A. ve kendisi de temaslı olduğu için evinde ya alınan Bülent A., taki eşinin kendisi gibi karantina süresini evinde geçirmesi için gitti.

    İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile görüşen Bülent A., isteğinde ısrarcı oldu. Haber verilmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne gelen polis ekipleri, Bülent A.'yı müdürlük dışına çıkardı.

    Bülent A.'ya 3 bin 500 lira ceza kesilirken polis ekipleri eşliğinde evine götürüldü.

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