Kimlik ve ehliyetlerini henüz yenilememiş olan vatandaşlar son yenileme tarihini merak etmeye başladı. Özellikle 2021 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde yoğunluk olmaması adına binlerce vatandaş "Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman?" sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kimlik değiştirme 2020 yılı ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların cevapları...

KİMLİK YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Kimlik kartının geçerlilik süresi on yıl olup, sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek.