



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Savaş B., sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinde bekleyen İzzet Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







YOLCU BIÇAK ÇEKTİ

Öte yandan başka bir iddiaya göre yolcu Savaş B. bıçakla otobüs şoförüne yürüdü. O sırada şoför İzzet Ç. yolcunun elindeki bıçağı alarak göğüs ve kolundan yaraladı.