



FURKAN PARLAK: ARKAMI DÖNDÜĞÜMDE KUZENİMİ HAVADA GÖRDÜM

Metehan Korkmaz ile yolun karşısına geçmek isteyen Furkan Parlak, "Metehan benim kuzenim. Biz tam karşıdan karşıya geçerken yeşil yanıyordu, yaya geçidinde. En sağ ve orta şerit doluydu arabalar bekliyordu, en sol şerit de boştu. Hasan önce geçti, peşinden ben geçtim Metehan benim yarım metre arkamdaydı. 1 saniyelik olay, ben karşı kaldırıma adımımı attım. Metehan arkamdaydı çok yüksek bir ses geldi. Ben arkamı döndüğümde kuzenimi havada gördüm. 10 metre uçtu ileri. Yüzüstü düştü. Zaten o sırada boynu kırılmış. Ondan sonra biz koştuk hemen yanına her taraf kan revan içinde. Çocuğun yanına yattım, tişörtümü çıkarttım yaralarına bastırdım. Bizim işlediğimiz bir suç yok orada. Biz yaya geçidinden geçiyorduk, ister scooter ile olsun ister yaya" diye konuştu.

