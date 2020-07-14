"GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALMAMIZ LAZIM"

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Ulaşıma katkısı çok güzel. Aynı şekilde çevreye katkısı da güzel. Yaptığımız anketlerde de elektrikli bu araçlara vatandaşın ilgisi var. Ama başladığı yerde bitirmemek için telafisi mümkün olmayan kazalara meydan vermemek için güvenlik tedbirlerini almamız lazım. Bu açıdan mevzuatımızda bazı değişiklikler yapmamız lazım. Yeni araç cinslerini, yeni teknolojileri ilave etmemiz lazım. Buna ait güvenlik tedbirlerinin de alınması gerekiyor. Buna karşılık olarak sıkı bir eğitim ve denetim verilmeli. Bu şekilde kazalara karışma ihtimali fazla. Ülkemizde maalesef trafik kazalarının yüzde 99'u insan hatasından kaynaklanıyor. Yasada bu düzenlemeleri görmemiz gerekiyor. Yolda da bunun tedbirlerini görmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"TRAFİĞE ÇIKMALARI AÇIKÇA RİSK"

Elektrik scooter'ların bir düzenleme yapılmadan trafiğe çıkmasının risk olduğunu ifade eden Mustafa Ilıcalı, "Trafiğe çıkmaları açıkça risk. Katkısı çok fazla. Riski minimize etmek için gerekli düzenlemeleri mutlaka yapmak lazım. Bisiklet ve elektrikli scooter çok güzel bir ulaşım aracı. Anketlerde vatandaş tercihini belirtiyor. Bunun için acil olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu düzenleme yapılmalı. Okulların açılmasından önce yapılmalı. Çünkü çok katkısı olabilir. Bu düzenlemeyi bir an önce yapmak lazım" diye konuştu.

"İKİ KİŞİ ASLA BİNEMEZ"

Elektrikli scooter'larda en çok yapılan hatalı kullanımlara da değinen Ilıcalı, "İki kişi asla binemez. Binme yeri olsa bile binilmemeli. Buradaki denetimi çok güçlendirip insanlarda da bilinç oluşturulabilir. 18 yaşın altında bir kişi otomobil kullanabilir mi? Trafiğin içinde başka araçlarla beraber hareket ediyor. Özel bir yolu da yok. Bu nedenle kanun burada bir yaş sınırı belirliyor. Burada ehliyet alma yaşı olan 18 yaş esas alınmış" şeklinde konuştu.