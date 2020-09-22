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    • 22.09.2020 11:31
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    • 22.09.2020 11:31
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    'de uygunsuz görüntü ile şantaj ve gasp şüphelisi 5 kişi yakalandı! Akılalmaz yöntem

    'de   eşya alım satımı yapan M.K.’yı darp edip, para ve telefonunu gasp ettikleri ve uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı. 4'ü tutuklanan 1' i şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin yakalanma anları polis  kamerasına yansıdı.

    DHA
    Şantaj ve gasp çetesinden akılalmaz yöntem!

    Olay, 20 Temmuz tarihinde saat 11.00'da 'de bulunan bir evde meydana geldi. İddialara göre, spot eşya alım satımı yapan M.K.. bir kadın tarafından aranarak, evindeki ikinci eşyaları satmak istediğini söyledi. Ardından verilen adrese ikinci el eşyaları almak için giden M.K. evde olan 5 erkek tarafından darp edilerek cep telefonu ve 10 bin lira nakit parası gasp edildi. Şüpheliler gasp ettikleri adamın uygunsuz görüntülerini çekerek ve 5 bin dolar isteyerek şantaj yaptı. Olayın ardından M.K.'nın şikayeti üzerine polis harekete geçti.




    Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerin ardından Üsame K.(25) ve Ahmed K.(29) 14 Eylül tarihinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, soruşturma devamında olaya karıştığını tespit ettiği 3 şüphelinin daha izini sürerek, 19 Eylül'de Haldun R.(28), Isam A.(27) ve Aliye H.(22) isimli şüphelileri de yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Aliye H. şartıyla serbest bırakılırken, Haldun R. ile İsam A' da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Öte yandan şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları kameralara yansıdı.

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