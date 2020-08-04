Elektrikli scooterla yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı

Son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan ve Türkiye'nin pek çok ilinde yaygın şekilde kullanılmaya başlayan elektrikli scooter kiralama girişimi Martı'ya yönelik ceza kesilmeye başladı.

İstanbul Maltepe'de kiraladığı elektrikli scooter ile karayolunu kullanan Emin Sönmez isimli vatandaş trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Sönmez'e elektrikli scooterı karayolunda kullanmaktan kaynaklı 132 TL ceza kesildi.





BAKAN 'DÜZENLEME ŞART' DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaygın şekilde kullanılan elektrikli scooterlar için "Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde düzenleme şart oluyor" diyerek uygulamaya yönelik bir çalışmanın yakın zamanda açıklanacağının sinyalini vermişti.





ELEKTRİKLİ SCOOTER: MARTI

'Martı' şirketinin başlattığı elektrikli scooter kiralama hizmeti, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde kullanılıyor. Başlangıç ücreti 1,99 TL, dakika ücreti ise 0,59 kuruş olan elektrikli scooterlar, özellikle gençler tarafından büyük bir ilgi görüyor.