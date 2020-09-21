İkinci dalga kabusu! İngiltere'de ulusal karantina uyarısının ardından marketler boşaltıldı

HERKES BİR SEÇİMLE KARŞI KARŞIYA

Mart ayından Mayıs ayına kadar karantina uyguladıklarını hatırlatan Sağlık Bakanı, "Şu anda herkesin durması, düşünmesi ve bir adım geri atması gerek. Hepimizin yapacak bir görevi olduğunu fark etmesi kesinlikle kritik. Halkın kurallara uyması gerekiyor. Bu yüzden herkesin bir seçimle karşı karşıya olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.