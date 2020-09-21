İkinci dalga kabusu! İngiltere'de ulusal karantina uyarısının ardından marketler boşaltıldı
İngiltere Sağlık Bakanı'ndan korkutan itiraflar geldi. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin ikinci bir coronavirüs dalgasının eşiğinde olduğunu itiraf etti. İnsanlar covid-19 kurallarını ihlal etmeye devam ederse ulusal karantinaya geri dönülebileceğini ifade etti. Edinilen son dakika haber göre; bu sözlerin ardından paniğe kapılan halk marketlere koştu.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin ikinci bir Covid-19 dalgasının eşiğinde olduğunu itiraf etti. Halkı başka bir ulusal karantinayı önlemek için sosyal mesafe kısıtlamalarına uymaya davet eden Hancock, "İnsanlar kuralları ihlal ederse, o zaman ulusal düzeyde önlemler almak zorunda kalacağız" dedi.
HERKES BİR SEÇİMLE KARŞI KARŞIYA
Mart ayından Mayıs ayına kadar karantina uyguladıklarını hatırlatan Sağlık Bakanı, "Şu anda herkesin durması, düşünmesi ve bir adım geri atması gerek. Hepimizin yapacak bir görevi olduğunu fark etmesi kesinlikle kritik. Halkın kurallara uyması gerekiyor. Bu yüzden herkesin bir seçimle karşı karşıya olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.
PARA CEZASI
Hancock, kendi kendine tecrit kurallarını ihlal ettiğini görmesi durumunda bir kişiyi polise bildirip bildirmeyeceği sorusuna ise, "Kendi kendini tecrit kısmı kesinlikle gerekli... Bulaşım zincirini kırmak için önemli" cevabını verdi.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre; ikinci dalgayı durdurmayı amaçlayan korunma önlemlerini ihlal edenler ciddi para cezasına çarptırılacak. Bu cezalar bin ila 10 bin sterlin arasında değişecek.