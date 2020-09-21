Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunu boğan futbolcu Cevher Toktaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcısının tutuklu sanıkla ilgili "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın olayın ardından emniyetteki ifadesinde çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiği ancak tutuklandıktan sonraki ifadesinde psikolojik çöküntüyle hareket ettiğini ve oğlunu öldürmediğini söylediği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda, 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın ağzı ve burnu kapatılarak öldürülmesi ihtimali dışında başka bir durumun tespit edilemediği bildirilen iddianamede, bu durumda babanın ilk ifadesinin doğru sayılabileceği kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen Cevher Toktaş'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.