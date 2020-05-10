Süper Lig eski futbolcusunun öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

Bursa'da, bir dönem Süper Lig'de top koşturan Cevher Toktaş (33), Coronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı boğarak öldürdü. Korkunç cinayeti ise 11 gün sonra itiraf etti. Tutuklanan katil zanlısı, "O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok" dedi. Cevher Toktaş'ın oğlu Kasım ile hastane bahçesinde çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Baba tarafından çekilen görüntüde, Kasım'ın maske takıp, tulum giydiği görülüyor. Kasım'ın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve konuşması dikkat çekiyor.
Minik Kasım'ın maske takıp, tulum giydiği görüntüler ortaya çıktı.
Cevher Toktaş
Minik Kasım'ın maske takıp, tulum giydiği görüntüler ortaya çıktı.
Cevher Toktaş