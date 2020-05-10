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    • 10.05.2020 Gazete
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    Süper Lig eski futbolcusunun öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı

    'da, bir dönem Süper Lig'de top koşturan 'ın (33), koronavirüs şüphesiyle yatırıldığı hastanede boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi sonucu e kurban gittiği ortaya çıkan 5 yaşındaki oğlu 'ın, hastane bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı. Toktaş'ın, oğlunu fotoğrafları ile görüntülerini çektikten kısa süre sonra boğarak öldürdüğü tahmin ediliyor.

    Ah be Kasım
    Bursa'da, bir dönem Süper Lig'de top koşturan (33), Coronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan 5 yaşındaki oğlu 'ı boğarak öldürdü. Korkunç i ise 11 gün sonra itiraf etti. Tutuklanan katil zanlısı, "O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok" dedi. Cevher Toktaş'ın oğlu Kasım ile hastane bahçesinde çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Baba tarafından çekilen görüntüde, Kasım'ın maske takıp, tulum giydiği görülüyor. Kasım'ın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve konuşması dikkat çekiyor.





    Minik Kasım'ın     maske takıp, tulum giydiği görüntüler ortaya çıktı.




    Cevher Toktaş
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