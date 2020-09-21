Yaşanan olayla ilgili olarak yeni ortaya çıkan görüntülerde, tanınmamak için gözlük ve şapka takan Okan Taşdöven, 16 yaşındaki kızının 'bırak' çığlıklarına rağmen eşine bıçakla saldırdı. Okan Taşdöven'in eşarp ile boğazını sıkmaya çalıştığı sırada vatandaşlardan 'Polis çağırın' diye yardım isteyen Ayşe Taşdöven'i, kızı canını ortaya koyarak kurtarmaya çalıştı.

Yaşam mücadelesi veren 3 çocuk annesi Ayşe Taşdöven'in "Abi ne olur yardım edin" çağrısına koşan vatandaşlar, Okan Taşdöven'i engellemeye çalıştı. Elinden bıçağı düşüren Okan Taşdöven, vatandaşlar tarafından yere yatırılarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.