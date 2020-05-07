5 yaşındaki oğlunu boğan baba, 11 gün sonra suçunu itiraf etti. Olay Bursa'da meydana geldi. Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürdü. Coronavirüs şüphesiyle tedavi altına alınan çocuk öldü. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' nedeniyle hayatını kaybettiği yazılan çocuk, toprağa verildi.
Kasım'ın babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olaydan 11 gün sonra, karakola giden Toktaş, cinayeti itiraf etti. Tutuklanan cani, "15 dakika boyunca yastığı kafasına bastırdım, onu sevmiyordum" dedi.
Cevher Toktaş'ın, öldürdüğünü itiraf ettiği oğlu Kasım'ı toprağa verdikten sonra mezarının fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.