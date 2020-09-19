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    • Yaşam
    • 19.09.2020 12:20
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    • 19.09.2020 12:20
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    'da bağımlı genç, parası vermeyen annesini ölümle etti!

    ’da 'bu kadarına da pes' dedirten bir olay yaşandı. Hükümlü olarak kaldığı cezaevinden izin alarak baba evine gelen genç adam annesine kabusu yaşattı. Anne, bağımlısı oğluna para vermeyince bu kez ölümle edildi. Kendisini yağmalayarak zorla para alan oğlu hakkında şikâyetçi olan annenin ihbarı sonrası 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul ’nde görülecek.

    Atakan Irmak
    Sabah
    Böyle evlat mı olur! Para vermeyen annesini...

    'da hükümlü olarak kaldığı cezaevinden izin alarak baba evine gelen genç adam annesine kâbusu yaşattı. Olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Kâğıthane'de meydana geldi. 30 yaşındaki E.H., izin alarak çıktığı cezaevinden annesinin yanına gitti. Anne N.H., oğlunun kullanmasını istemediği için ikili arasında sürekli tartışma yaşanıyordu.

    UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN ANNESİNDEN PARA İSTEDİ
    Tartışmaya rağmen genç adam uyuşturucu kullanmaya devam edince anne N.H., oğlunu evden kovdu. İddiaya göre annesi genç adamı evden kovunca uyuşturucuyu daha fazla kullanmaya başladı. Bir gün uyuşturucu alacak parayı bulamayan genç adam annesinin kapısına dayanarak kendisine 200 lira para vermesini istedi.

    'PARAYI VERMEZSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM'
    Oğlunun uyuşturucu kullanmasını istemeyen anne para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Parayı alamayan E.H., annesine 'Parayı vermezsen seni öldürürüm' diye ler savurunca korkuya kapılan mağdur kadın oğluna 200 lira para verdi.

    ŞİKÂYETÇİ OLDU
    Genç adam parayı aldıktan sonra evden uzaklaşınca korkuya kapılan annede karakola giderek kendisini öldürmekle tehdit eden oğlu hakkında şikâyetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınarak karakola getirilen genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    10 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren uyuşturucu bağımlısı E.H., annesi ile tartışma yaşadıklarını uyuşturucu madde kullandığını ancak ölümle tehdit etmediğini söyledi. Savcılık soruşturma sonunda annesini tehdit eden E.H., hakkında 'Yağma' suçu kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul 'nde görülecek.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da bağımlı genç, uyuşturucu parası vermeyen annesini ölümle tehdit etti!
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