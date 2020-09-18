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    • 18.09.2020 11:47
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    Diyarbakır Valisi açıkladı! Bunu yapana adam öldürme suçundan işlem yapılacak!

    ’deki vaka sayılarının artmasının ardından denetimler sıkılaştı. Denetimlere katılan Diyar bakır Valisi Münir Karaloğlu, izolasyonu ihlal edenlere ''taksirle adam öldürmek'' suçundan işlem yapılacağını açıkladı.

    Vali duyurdu! Adam öldürme suçundan işlem yapılacak!

    Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu corona virüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptı, esnafı ziyaret ederek kurullara uyulup uyulmadığını inceledi.

    Vali Karaloğlu, vatandaşlara corona virüse karşı mücadelenin bitmediğini ve fiziki mesafeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Karantina sürecinde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Karaloğlu, ''İzolasyonu terk edip sokağa çıkmanın cezası 'taksirle adam öldürmek' suçudur'' ifadesini kullanarak, izolasyonu ihlal edenlere bu suçtan işlem yapılacağını söyledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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