Diyarbakır Valisi açıkladı! Bunu yapana adam öldürme suçundan işlem yapılacak!

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu corona virüs tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptı, esnafı ziyaret ederek kurullara uyulup uyulmadığını inceledi.



Vali Karaloğlu, vatandaşlara corona virüse karşı mücadelenin bitmediğini ve fiziki mesafeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Karantina sürecinde evden çıkılmaması gerektiğini belirten Karaloğlu, ''İzolasyonu terk edip sokağa çıkmanın cezası 'taksirle adam öldürmek' suçudur'' ifadesini kullanarak, izolasyonu ihlal edenlere bu suçtan işlem yapılacağını söyledi.