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    • 18.09.2020 10:17
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    | 'da 4.5 büyüklüğünde

    haberine göre 'nın Hekimhan ilçesinde saat 09.54'te 4.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Malatya'daki depremin yerin 7.21 kilometre altında olduğunu açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremin derinliğini 5 kilometre olarak kaydetti. Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte Kandilli listesi.

    DHA
    Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

    'nın Hekimhan ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Kısa süreli sarsıntıda, can ya da mal kaybı olmadı.
    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.54'te meydana geldi. Yerin 7.21 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.



    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi olarak açıkladı.

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