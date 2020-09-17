Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum, Elazığ Sürsürü'de ilk inşaatların bittiğini ve vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

-Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde konutlarımızı teslim edeceğiz. Malatya'da çalışmalarımız hızlı şekilde sürmektedir. 10 bin konutumuzu teslim edeceğiz, kalan 15 bin konutu önümüzdeki yıl teslim edeceğiz. Altyapı çalışmaları tamamlandı, şimdi de üst yapı çalışmalarını tamamlayacağız.

-Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yeni projelerde bunu hazır hale getiriyoruz. Elazığ ve Malatya'da milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte sahada gitmedik yer, dokunmadık vatandaş bırakmadık.

-Sürsürü Mahallesi'nde zemin iyileştirmesi yaptık, zemini emniyete alarak inşaat yaptık. Yoğunluğu kısmen azalttık. Daha sağlam, az katlı, Elazığ, Malatya mimarisine uygun şekilde inşaatlarımızı gerçekleştirdik. Türkiye tarihinde ilktir. 9 milyar liralık yatırım gerçekleştiriyoruz.

-Selin olduğu esnada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen olay yerine gittik. 3-4 saat geçmeden sokakta vatandaşlarımızın acılarını, yaralarını sarmak için sahada çalışma yaptık. 5 bakanlığımız sahada çalıştı. Tirebolu, Yağlıdere'de köyüne kadar Eymir köyünde ovuz üzerindeki binaların kaldırılma süreci dahil tek tek gezerek tespitlerimizi yaptık. Çok vahim bir durum vardı. Zemin kat seviyesine kadar Akkaya yolundan akan kum çakılla doldu. Hızlı bir şekilde, enkaz, hafriyat çalışmalarını yaptık. Tüm ilçelerde altyapıya ilişkin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hasarlarını giderdik. Yapılması gereken projeleri planlıyoruz. Şu anda altyapıya ilişkin hiçbir eksiği yoktur.

-Yıkılan dükkanların yerine geçici dükkanlar yapıyoruz. Geçici ticaretine, yaşamına devam etsin diye geçici ünitelerin inşaatına da başladık. Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz. Yapılması gereken projeleri planlıyoruz, hızlı şekilde altyapıya ilişkin süreçleri yönetiyoruz. Köylerimize 250 tane köy konutu olan evler yapıyoruz. Altında ahırı olan evler yapıyoruz.