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    Son dakika: 'da 4,1 büyüklüğünde

    Son dakika haberi... Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de 'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

    AA
    Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Son dakika haberi... Afet ve () yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de 'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

    Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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