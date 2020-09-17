



Olay, Salı günü kent merkezindeki Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bakkal işleten Abdullah Küçük, koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 14 gün süreyle evinde karantinaya alındı. Ancak Küçük'ün yapılan kontrolde evinde olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine iş yerine giden polis ekipleri, Küçük ile karşılaştı.