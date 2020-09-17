Mahalleliyi korku sardı! Her taşın altından çıkıyorlar





Vatandaşlar, hayvanların barındığı evlerinin çevresindeki ot ve çalıların olduğu alanın temizlenmesini ve ilaçlama yapılmasını, bunun da sürekli hale getirilmesini istedi.



Tedirgin olduklarını belirten Kezban Akbulut, "Dün gece de yine bir akrep yakaladık. Eğer görmeseydik belki de uykudaki çocuklarımızı sokacaktı" dedi.