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    • Yaşam
    • 17.09.2020 11:21
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    • 17.09.2020 11:21
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    'da şehir eşkıyaları sipariş tartışması yüzünden kafeyi la bastı

    'da korkunç bir olay yaşandı. ilçesinde bir kişi, tavuk döner siparişi verirken telefondaki görevliyle tartıştı. Bunun üzerine yanına arkadaşlarını da alarak kafeyi la basan grup, döner ustası ve paketçiyi yaraladı.

    AA
    Tavuk döner yüzünden mekanı silahla bastılar!

    Adana'da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki kafeyi arayarak döner siparişi vermek istedi. Zanlı, döner siparişi sırasında kafe çalışanıyla telefonda tartıştı. Tartışma sonrası iki araçla kafeye gelen yaklaşık 10 kişilik grup tabanca ile ateş açarak döner ustası Murat Düşmez'i bacağından yaraladı.

    Kafe sahibi ve diğer çalışanları da darbeden grup, paketçi Mehmet Atlamaz'ı da yaralayarak araçlarla olay yerinden ayrıldı. Yaralılar, ambulans ve özel araçla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Şüpheliler aranıyor

    İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. İş yeri sahibiyle görüşen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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