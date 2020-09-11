



Antalya'da sınıf öğretmeni Mahmut A.K.'nin 27 ilkokul öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Sanığın, 27 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 800 yıla kadar hapsi istendi.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşandığı iddia edilen olayla ilgili olarak Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmanın 11'inci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut A.K. SEGBİS ile katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.