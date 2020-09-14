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    • 14.09.2020 20:57
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    • 14.09.2020 20:57
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    'da 'ne karantinası

    'nın Simav ilçesine bağlı 'nin yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi. Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Mahalleye giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

    AA
    Bir mahalleye daha korona karantinası!

    'nın Simav ilçesinde, bir mahallenin yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

    Simav Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Akdağ beldesi 'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

    Karantinaya alınan mahalledeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Simav Vefa Destek Birimi tarafından karşılanacağı aktarılan açıklamada, "Savcılar Mahallesi'nde Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşmanın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla mahalleye giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklanması kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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