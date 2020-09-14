20'YE YAKIN SOKAK KÖPEĞİNİ BIRAKIP KAÇTILAR

Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, köpeklerin akşam karanlığında ormanlık alanın kıyısındaki yola bırakıldığını ifade ederek, "Arıönü köyümüzün yol ayrımında 20'ye yakın sokak köpeğini bırakıp kaçtılar. Beyaz kamyonetti, plakasını göremedim. Bu insanlığa sığmıyor. Bırakılan bu köpekler iğne ile uyutulmuş. Yazık bu hayvanlara. Milli Parklar tarafından bu köpeklere müdahale edildi. Allah onlardan razı olsun. Bu yapılan ilk de değil. Daha önce Kızılelma ve Hatipler'e de bu şekilde köpekler bırakıldı. Bunun sorumluları kimlerse bulunmalı. Ben ilgilenen yetkililere teşekkür ederim" dedi.